Головний клуб-сюрприз ЛЧ "Шериф" продовжив контракт з українцем Вернидубом
Молдовський "Шериф" продовжив контракт з українським тренером Юрієм Вернидубом
Про це повідомляє офіційний сайт "Шерифа".
Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб підписав нову угоду з молдовським клубом. Український фахівець працюватиме у Тирасполі до кінця 2024 року, якщо сторони не вирішать достроково розірвати співпрацю.
Юрій Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. Виграв титул чемпіона Молдови та зумів пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів, де обіграв "Реал", двічі зіграв внічию проти "Шахтаря" і вийшов у плей-офф Ліги Європи.
Під керівництвом 55-річного українця "Шериф" показав найкращий результат у єврокубках в історії. 17 та 24 лютого молдовський клуб зіграє проти португальської "Браги".
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
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