Головний санітарний лікар попередив про зростання кількості інфікованих штамом COVID-19 "Дельта" в Україні

Про це повідомляє "Україна 24".

За його словами, наразі у людей, які захворіли на коронавірус є підозри на інфікування новим штамом, тому кількість випадків "Дельти" в нашій країні може зрости.

"Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там уже є підозри на "Дельту". Тому, швидше за все, цифри будуть оновлюватись", - сказав Кузін.

Нагадаємо, 9 липня в Україні було зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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