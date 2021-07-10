Головний санітарний лікар попередив про зростання кількості інфікованих штамом COVID-19 "Дельта" в Україні
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні може зрости кількість інфікованих новим штамом коронавірусу "Дельта"
Про це повідомляє "Україна 24".
За його словами, наразі у людей, які захворіли на коронавірус є підозри на інфікування новим штамом, тому кількість випадків "Дельти" в нашій країні може зрости.
"Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там уже є підозри на "Дельту". Тому, швидше за все, цифри будуть оновлюватись", - сказав Кузін.
- Нагадаємо, 9 липня в Україні було зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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