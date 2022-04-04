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Головний тренер збірної Нідерландів заявив, що хворий на рак

4 квітня, 2022 понедiлок
14:39
Спорт Луї ван Гал

Головний тренер збірної Нідерландів з футболу Луї ван Гал заявив, що лікується від раку простати

Про це повідомляє Daily Mail.

Ван Гал розповів про свій діагноз у етері нідерландського телешоу на RTV 4 Live. Він зізнався, що довго тримав хворобу в секреті від футболістів. 

"Під час перебування у збірній мені доводилося йти вночі, щоб лягти до лікарні. І гравці досі про це не знали. Вони думали, що я здоровий. Але це не так", – розповів ван Гал. 

Попри хворобу, трунеру вдалося вивести збірну Нідерландів до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. На груповому раунді нідерландці зіграють зі збірними Еквадору, Сенегалу та Катару. 

70-річний ван Гал очолює збірну Нідерландів втретє. Він вже тренував команду в 2000 - 2001 та 2012 - 2014 роках та привів її до бронзи чемпіонату світу-2014.

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футбол
хвороба
онкологія
рак
ЧС-2022
збірна Нідерландів
Луї ван Гал
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