Головний тренер збірної Нідерландів заявив, що хворий на рак

Про це повідомляє Daily Mail.

Ван Гал розповів про свій діагноз у етері нідерландського телешоу на RTV 4 Live. Він зізнався, що довго тримав хворобу в секреті від футболістів.

"Під час перебування у збірній мені доводилося йти вночі, щоб лягти до лікарні. І гравці досі про це не знали. Вони думали, що я здоровий. Але це не так", – розповів ван Гал.

Попри хворобу, трунеру вдалося вивести збірну Нідерландів до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. На груповому раунді нідерландці зіграють зі збірними Еквадору, Сенегалу та Катару.

70-річний ван Гал очолює збірну Нідерландів втретє. Він вже тренував команду в 2000 - 2001 та 2012 - 2014 роках та привів її до бронзи чемпіонату світу-2014.

22 липня 2021 року Луї ван Гала було призначено новим головним тренером збірної Нідерландів.

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