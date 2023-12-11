Головний військовий госпіталь Москви переповнений пораненими: їх повертають на фронт без визнання інвалідності
Через відсутність достатньої кількості місць головний військовий госпіталь Москви переповнений пораненими окупантами. Новим пацієнтам відмовляють у прийомі й повертають їх на фронт без визнання інвалідності
Про це повідомляє кримський рух спротиву "Атеш".
Власні внутрішні джерела руху кажуть, що медичний заклад переповнений військовими. Проблема пов'язана з відсутністю достатньої кількості місць для розміщення пацієнтів у палатах, що призводить до того, що частина з них змушена перебувати в коридорах і навіть у їдальні.
Зазначається, що ситуація настільки критична, що новоприбулим пораненим відмовляють у прийомі й повертають їх на фронт без визнання інвалідами. Також виплати за поранення нараховуються несвоєчасно або взагалі не надаються.
"За останніми даними, поранених продовжують доставляти до шпиталю потягами. Об'єм перевезень настільки великий, що при вивантаженні носилки з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи страшне видовище", - зазначають в "Атеш".
Фото: https://t.me/atesh_ua
- Протягом минулої доби 10 грудня на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 19 танків і 31 бронемашину.
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