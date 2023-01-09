Ідіоти є скрізь. В будь-якій країні. Ідіоти є в Німеччині, Данії та Франції, в Ізраїлі та США, у Мозамбіку та в Анголі, у Венесуелі та в Перу, у Росії та в Північній Кореї. Скрізь. І в демократичних країнах, і в країнах з тотальним порушенням прав і свобод своїх громадян, у країнах із високим рівнем економіки, у країнах з диким ринком і навіть на бензоколонках із ядерною зброєю. Скрізь. Відмінність лише у кількості ідіотів. Чим більше ідіотів, тим гірше живе країна. Винятки бувають, але рідко.

Так от мене не цікавить і не турбує співвідношення ідіотів до розумних у всіх країнах, крім України. Бо я тут мешкаю. І добре розумію, що чим більше розумних співгромадян — тим більше перспектив та можливостей відкривається перед нашою країною. І чим менше розумних громадян, тим... Далі ви самі зможете вивести логічний ланцюжок.

Мене не цікавить і не турбує співвідношення ідіотів до розумних у всіх країнах, окрім України. Бо я тут мешкаю. І добре розумію, що чим більше розумних співгромадян — тим більше перспектив та можливостей відкривається перед нашою країною.

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Наше громадянське суспільство ще вкрай молоде, а Україна все ще формується як держава. І чим швидше порозумнішають громадяни, тим швидше Україна трансформується у цивілізовану державу. А чим більше буде серед наших співгромадян дурних і продажних, з відсутністю критичного мислення і тих, хто дивиться російські канали, антиприщепників і членів секти чіпування, ковідодисидентів і любителів вірити чуткам, а також тих, хто не розуміє різницю між народним депутатом і депутатом місцевої ради, тих хто не знає, чим коаліція відрізняється від опозиції, що записано в Конституції і хто має повноваження, тим довше буде наш шлях до доброго і гідного життя.

У запасі ми не так багато часу, якщо пам'ятати, що ми не безсмертні. А ще хочу нагадати головний закон еволюції — міняйся чи вимри

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І хочу нагадати, що у запасі у нас не так багато часу, якщо пам'ятати, що ми не безсмертні. А ще хочу нагадати головний закон еволюції – змінюйся чи вимри. Він актуальний не лише до живих видів, а й до держав. Тому робіть висновки, друзі. І не думайте, що ми є унікальними. У нас просто відсоток розумних менший.

Хочете посперечатися? Тоді дайте відповідь самі собі чому ми так живемо, і робіть все для того, щоб змінити цю ситуацію. Для кожного, для всіх, для України. І якщо ви зі мною не згодні, то не страшно. Для вас. Житимете, як жили. Але без покращень. І хоч я не істина в останній інстанції, але змінюйтесь і змінюйте ситуацію на краще. Я вірю, що це можливо. Або зникнемо, як зникла Україна 100 років тому.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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