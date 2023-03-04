Головного тренера збірної України з баскетболу відправили у відставку

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Після завершення кваліфікації чемпіонату світу - 2023 у Багатскіса завершився термін дії контракту з Федерацією баскетболу України.

Збірна України фінішувала п'ятою в групі L слідом за Іспанією, Італією, Грузією та Ісландією, випередила лише Нідерланди і не змогла пробитися до фінальної частини турніру.

Айнарс Багатскіс працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки. За цей час йому вдалося вивести команду на чемпіонат Європи - 2021, де вона дійшла до 1/8 фіналу. Загалом під керівництвом латвійця Україна провела 24 матчі, здобула 13 перемог та зазнала 11 поразок.