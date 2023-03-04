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Головного тренера збірної України з баскетболу відправили у відставку

4 березня, 2023 субота
17:23
Спорт Айнарс Багатскіс

Латвійця Айнарса Багатскіса звільнили з посади головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.  

Після завершення кваліфікації чемпіонату світу - 2023 у Багатскіса завершився термін дії контракту з Федерацією баскетболу України.

Збірна України фінішувала п'ятою в групі L слідом за Іспанією, Італією, Грузією та Ісландією, випередила лише Нідерланди і не змогла пробитися до фінальної частини турніру. 

Айнарс Багатскіс працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки. За цей час йому вдалося вивести команду на чемпіонат Європи - 2021, де вона дійшла до 1/8 фіналу. Загалом під керівництвом латвійця Україна провела 24 матчі, здобула 13 перемог та зазнала 11 поразок. 


 
баскетбол
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