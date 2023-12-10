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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Головнокомандувач армії Швеції Бюден відвідав українських артилеристів на передовій

Головнокомандувач армії Швеції Бюден відвідав українських артилеристів на передовій

10 грудня, 2023 неділя
01:39
Війна з Росією Мікаель Бюден

У суботу, 9 грудня, стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав українську бригаду, яка воює на східному напрямку

Відео візиту шведського генерала опублікували українські військові з 45 окремої артилерійської бригади. 

Під час зустрічі на передовій головнокомандувач ЗС Швеції генерал Мікаель Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції, та високо оцінив їхню бойову роботу.

Українські військовослужбовці подякували генералу та його країні за підтримку.

Україна та Швеція обговорюють передачу ЗСУ літаків Gripen

Україна та Швеція обговорюють можливість постачання ЗСУ винищувачів Gripen.

Про це йшлося на зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена, повідомляють у пресслужбі Міноборони.

"Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen", - сказав заступник глави Міноборони України Іван Гаврилюк.

Він наголосив, що є "певні питання, пов’язані з НАТО", однак висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".

Бюден зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні. Діалог між країнами триває, тож  очікують політичних рішень.

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