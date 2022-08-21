Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ серйозно бентежать ворога. На Сході країни ворог сконцентрував найбільші свої сили й найбільшу силу свого удару. Головною точкою удару противника є Донецький напрямок, зокрема, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Слов'янськ, Краматорськ", - пояснив Череватий.

За його словами, ворог щодня намагається проводити штурмові дії, застосовуючи усі види ствольної й реактивної артилерії.

"Російська армія має ще багато боєприпасів радянського зразка, а також застосовує штурмову авіацію. Тільки незламна воля українських захисників та вміння командирів маневрувати резервами не дозволяють ворогу просуватися далі", - зауважив Череватий.

З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.

На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С"

Лейтенант Нацгвардії, боєць батальйону "Свобода" Володимир Назаренко зауважив, що у противника вже закінчується піхота та сили для наступу

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