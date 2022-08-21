Головною точкою удару ворога є Донецький напрямок, - речник Східного угрупування військ Череватий
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що на Сході відбувається головна битва за Україну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ серйозно бентежать ворога. На Сході країни ворог сконцентрував найбільші свої сили й найбільшу силу свого удару. Головною точкою удару противника є Донецький напрямок, зокрема, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Слов'янськ, Краматорськ", - пояснив Череватий.
За його словами, ворог щодня намагається проводити штурмові дії, застосовуючи усі види ствольної й реактивної артилерії.
"Російська армія має ще багато боєприпасів радянського зразка, а також застосовує штурмову авіацію. Тільки незламна воля українських захисників та вміння командирів маневрувати резервами не дозволяють ворогу просуватися далі", - зауважив Череватий.
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