Про це інформує пресслужба ВККСУ.

"6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії - Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії", - ідеться у заяві.

За обрання Ігнатова проголосували 9 з 14 присутніх членів Комісії.

Фото: ВККСУ

Нагадаємо, 1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що розблокує судову реформу та стане ще одним кроком до членства в ЄС.