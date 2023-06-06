Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрали Романа Ігнатова
У вівторок очільником Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрали суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова
Про це інформує пресслужба ВККСУ.
"6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії - Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії", - ідеться у заяві.
За обрання Ігнатова проголосували 9 з 14 присутніх членів Комісії.
Фото: ВККСУ
Нагадаємо, 1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що розблокує судову реформу та стане ще одним кроком до членства в ЄС.
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