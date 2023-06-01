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В Україні призначили новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. В ЄС схвально відреагували

1 червня, 2023 четвер
20:37
Україна суд, вирок

Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що розблокує судову реформу та стане ще одним кроком до членства в ЄС

Голосування за нових членів ВККС вперше відбувалося публічно і поіменно, шляхом підняття руки, повідомляє Укрінформ.

Загалом ВРП обирала членів ВККС з 31 кандидата.

Таким чином, новими членами ВККС стали:

  • старший детектив, керівник відділу запобігання корупції та інформаційної безпеки Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро Руслан Мельник;
  • професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчальнонаукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Надія Кобецька;
  • керівник відділу роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Ярослав Дух;
  • координатор проєктів ОБСЄ в Україні, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Віталій Гацелюк;
  • адвокат, у минулому – суддя Харківського окружного адміністративного суду Людмила Волкова;
  • керівник Управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Пасічник;
  • доцент кафедри цивільного права Навчальнонаукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат Роман Сабодаш;
  • адвокат, народний депутат Верховної Ради VIII скликання («Самопоміч») Руслан Сидорович;
  • суддя Вінницького окружного адміністративного суду Михайло Богоніс;
  • суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов;
  • суддя Господарського суду Львівської області Роман Кидисюк;
  • суддя Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш;
  • суддя Сєверодонецького міського суду у відставці, адвокат, діючий військовослужбовець Володимир Луганський;
  • суддя Господарського суду Житомирської області, діючий військовослужбовець Олексій Омельян;
  • суддя Третього апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак;
  • суддя Тернопільського апеляційного суду Галина Шевчук.

Таким чином Вища Рада правосуддя призначила повноважний повний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як заявив під час брифінгу голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, призначення всіх 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) розблоковує роботу органу, який не працював в Україні з 2019 року.

"Сьогодні (1 червня – ред.) Вища рада правосуддя призначила повний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таким чином розблокувала роботу цього органу", – сказав він.

На думку голови ВРП, 16 членів ВККС обрані оптимально з урахуванням різних думок і позицій.

Усик підкреслив, що формування повноважного складу ВККС було одним із пріоритетних завдань ВРП, оскільки це важливий крок для проведення судової реформи, який відкриває можливість оновлення суддівських кадрів.

Голова ВРП також додав, що питання розблокування роботи ВККС важливе в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас привітав призначення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів у твіттері.

"Вітаю Вищу раду правосуддя з прозорим призначенням нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вагомим досягненням масштабної судової реформи є перезавантаження органів судової влади", - зазначив дипломат.

Маасікас зауважив, що перед ВККС стоїть складне завдання дібрати майже 2500 нових суддів та оцінити кваліфікацію чинних. На його переконання, чесне, професійне та прозоре проведення цих двох процесів зміцнить верховенство права та підвищить довіру до України.

Посол ЄС нагадав, що реформа у сфері юстиції триває в Україні з 2019 року, і міжнародні партнери допомагали українській владі на цьому шляху "порадами, грошима та експертами".

"Формування ВРП та ВККС також було однією з рекомендацій Єврокомісії, пов’язаних з отриманням Україною статусу кандидата в ЄС. Це реформа, якій я присвятив найбільше сил у тісній співпраці з багатьма українськими колегами. Дякую за цю можливість, задоволений результатами!", - зазначив посол ЄС.

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