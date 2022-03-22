Голову райради Охтирки повернули з полону окупантів, - Шуляк

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в Telegram.



"Кірічко Сергій Борисович визволений з полону російських окупантів. Його тиждень утримували в підвальних приміщеннях", - написала вона.



За її словами, голова райради після полону одразу повернувся до роботи.



"Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!" - заявив Кірічко.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb