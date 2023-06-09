Про це інформує рух ЧЕСНО.

За його даними власний телеграм-канал має кожен четверти нардеп. Усього таких політиків 114.

Так найпопулярнішими телеграм-каналами нардепів за кількістю підписників виявилися десятеро каналів. Перше місце посів канал нардепа Олексія Гончаренка - він налічує понад 200 тис. підписників. Друге, третє та четверте місця посіли експрезидент України Петро Порошенко, а також внесені до реєстру держзрадників нардепи Олександр Дубінський та Максим Бужанський - вони налічують 40,2, 31,1 та 29,2 тис. підписників відповідно.

Фото: ЧЕСНО

"Крім персональних каналів, нардепи використовують і анонімні. Зазвичай це новинні або політичні канали, засновники яких невідомі. За допомогою таких інструментів вони можуть лобіювати нові законопроєкти, поширювати про опонентів “чорнуху”, нарощувати свою та партійну впізнаваність", - повідомляє ЧЕСНО і додає, що такі канали можуть постити і "джинсу", і фейки.

Рух відзначає, що серед найпопулярніших телеграм каналів найбільше місць займають представники фракції "Слуга народу", до якої належить і Давид Арахамія. Він у рейтингу топ-10 найпопулярніших телеграм-каналів опинився на останньому місці. Водночас найменше каналів у представників партій "Довіра" та "Відновлення України".

Інші фракції також мають свої телеграм-канали. Найбільше їх налічує партія "Європейська Солідарність" - їх у неї 10 825. Також активно розвивають їх і партії "Слуга народу", "Голос", "Відновлення України".

За кількістю згадок найпопулярнішим залишається телеграм-канал Гончаренка. Друге місце тут посів Бужанський, за ним ідуть Порошенко та Дубінський. Їх цитували колеги 18 337, 12 360, 8955 та 6900 разів відповідно.

Фото: ЧЕСНО

"У контексті мережі каналів ми зважали на репости з обох сторін – якщо, наприклад один народний депутат репостив колегу, а той у відповідь ні, то зв’язок між ними є одностороннім. Також враховувалися вже видалені дописи. Так, наприклад, Олександр Дубінський репостив Ярослава Железняка, проте допис на каналі видалили. Железняк Дубінського не репостив", - зазначив рух.

Там також додають, що під час репосту посилання на цитованого автора залишається активним. Це означає, що навіть попри незгоду з автором цитованої думки, на його канал могли перенаправляти аудиторію. Так було у випадку, коли Гончаренко цитував Дубінського та Бужанського, з висловами яких він не погоджувався.

Фото: ЧЕСНО

Також під час аналізу було виявлено три основні групи депутатів, які репостять одне одного. Найбільша серед них - це "Слуга народу" та кілька позафракційних депутатів. Лідеркою серед них є Юлія Гришина.

Другою за кількістю репостів є група нардепів навколо Бужанського. Його найчастіше репостять Дубінський та нардеп Данило Гетманцев.

Фото: ЧЕСНО

Остання за репостами група - група нардепів навколо Гончаренка. Найчастіше він репостить своїх колег Ірину Геращенко та Петра Порошенка.