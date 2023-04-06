Про це інформує в інтерв’ю The Wall Street Journal головний виконавчий директор Сундар Пічаї.

"Простір можливостей, якщо що, більше, ніж раніше", - сказав Пічаї й додав, що досягнення в області штучного інтелекту збільшать здатність Google відповідати на безліч пошукових запитів.

Виконавчий директор відкинув ідею про те, що чат-боти становлять загрозу для пошукового бізнесу Google, адже компанія "вже давно є лідером у розробці комп'ютерних програм", які називаються великими мовними моделями, або LLM, які можуть обробляти та реагувати на підказки мовою та відповідати на них за допомогою тексту.

"Чи зможуть люди ставити запитання Google та взаємодіяти з LLM у контексті пошуку? Абсолютно", - вважає Пічаї.

Google просуває свої зусилля в області штучного інтелекту, попри скорочення витрат, прискорюючи роботу над новими продуктами після старту ChatGPT. Компанія протягом багатьох років використовувала це системи для кращого розуміння складних запитів, але публічний випуск ChatGPT стартапу OpenAI, який підтримує Microsoft, спровокував перегони за інтеграцію цієї технології в споживчі продукти.

Пічаї розповів, що техногігант планує дозволити користувачам безпосередньо взаємодіяти з великими мовними моделями через пошукову систему. Цей крок може перевернути традиційний досвід, що ґрунтується на посиланнях, який був нормою понад два десятиліття.

Також Google тестує кілька нових пошукових продуктів, які дозволяють ставити додаткові питання до вихідних запитів.