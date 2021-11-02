Google та YouTube заблокували Слідчий комітет Білорусі через санкції
Google-акаунт та YouTube- канал Слідчого комітету Білорусі заблокували через санкції, введені проти білоруських осіб та організацій
Про це повідомляє державне агенство "БЕЛТА".
"Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил, що стосуються обмеження експорту і застосування санкцій, і не може бути відновленим", - повідомлення, яке отримали в комітеті.
Разом із офіційним акаунтом заблокували і офіційний YouTube-канал. На ньому було 23 тис. підписників. Там публікували офіційні заяви представників комітету, сюжети про кримінальні справи та повідомляли про іншу діяльність відомства.
Тепер увесь контент будуть надсилати до ЗМІ та публікувати на офіційному сайті.
- Як повідомлялося раніше, на YouTube з'явилися добірка аудіозаписів розмов посадових осіб Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь щодо того, як поводитися з політичними в'язнями.
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