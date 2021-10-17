"Хлоркою обробляти". Білоруські кіберпартизани "злили" інструктаж з МВС Лукашенка щодо поводження з політв'язнями
На YouTube з'явилися добірка аудіозаписів розмов посадових осіб Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь що того, як поводитися з політичними в'язнями
Їх оприлюднено спільнотою білоруських партизан. Упорядники матеріалу стверджують, що отримали доступ до повних версій аудіозаписів кожної розмови за рахунок зламу серверів підконтрольних режиму Лукашенка силових відомств, розповідає Еспресо.TV.
Записи датовано 16 червня 2000 року. Але, як стверджують правозахисники, відтоді умови утримання політв'язні в Білорусі лише погіршилися.
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Учасниками розмов є активні учасники розгонів мирних мітингів та інші відомі діячі системи силових органів Білорусі:
заступник начальника УВС Мінського облвиконкому Віталій Козлов,
командир мінського обласного загону ОМОН Микола Максимович
начальник РВВС в місті Стовпці Олександр Коротун,
начальник РВВС в місті Солігорськ Олександр Шаровар,
заступник начальника РВВС в місті Борисов Павло Змітер.
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Кожен з них у відкритих базах даних: Карателі Білорусі, Чорна карта Білорусі та Список злочинців від Білоруського народного трибуналу.
Основними засобами приниження, як можна почути, наказано використовувати навмисне неодноразове прибирання камер з хлоркою. Під приводом боротьби з антисанітарією, яка навмисно створюється шляхом підселення безхатченків до затриманих за участь в мітингах та інших формах протесту.
Ось найбільш характерні висловлювання:
"Самі х****ві матраци, ледь не рвані там бл*ть, вошиві. [...] Зараз даю команду бомжів їм знайти. Хлоркою обробляти три рази".
"І це все повинно бути однозначно для цієї категорії (для "політичних" - ред.) завжди".
"Найкомфортніші умови, тільки на 180 градусів повернені. Аромати, бл*ть, прибирання хлоркою і так далі. В рамках чинного законодавства, безумовно, але в той же час, бл*ть, бомжі".
Довідка
Станом на 17 жовтня 2021 року в Білорусі визнано політв'язнями 821 людину.
Серед них є відомі політики, вчені, підприємці, митці, спортсмени, а також колишні співробітники МВС та МО Білорусі.
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