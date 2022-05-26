Google відключає російські компанії від своїх серверів

Про це пише РБК.

Зокрема, у листі від ірландської дочірньої компанії Google мовиться, що сервери буде відключено "у зв'язку зі змінами правової практики". Частина серверів буде відключена і найближчим часом співробітники компанії зв'яжуться з провайдерами, щоб вивести обладнання з експлуатації.

Мережа доставлення вмісту Google Global Cache (GGC) призначена для оптимізації навантаження на мережу. Шляхом кешування раніше запитуваного контенту повторне завантаження інформації відбувається швидше. Також на серверах GGC розміщується сервіс для захисту від роботів Google reCAPTCHA.

Відомо, що сервери Google Global Cach використовуються для зниження навантаження на магістральні мережі та прискорення завантаження всіх сервісів Google, зокрема контенту YouTube.

Нагадаємо, щодня до відмежування агресора від цивілізованого та розвиненого світу приєднуються все нові компанії. До ізолювання Росії вже приєднались Twitter, Bumble Inc, Intel та багато інших компаній.

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