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Головна Технології Google запускає програму семінарів із кібербезпеки у Європі, зокрема й для студентів з України

Google запускає програму семінарів із кібербезпеки у Європі, зокрема й для студентів з України

30 листопада, 2023 четвер
10:50
Технології Google

Компанія Google оголосила про запуск програми семінарів з кібербезпеки на суму $10 млн для навчання студентів кібербезпеки в Європі, зокрема в Україні

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

"Безпека завжди була основою продуктів Google, і ми вже давно працюємо над захистом людей, підприємств та урядів, ділячись своїми знаннями та вдосконалюючи засоби та ресурси кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року Європа відчувала брак до 500 тис. фахівців із кібербезпеки. Саме тому компанія виділила 10 мільйонів доларів на підвищення рівня навчання з кібербезпеки в Європі.

У Google зазначають, що програма стане першою такою у Європі та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту. Програма пропонує університетам навчальну програму та навчальний план із кібербезпеки, що дає їм змогу організувати курси з кібербезпеки студентам без досвіду.

"Ми очікуємо, що в початковій програмі візьмуть участь понад 1600 студентів. Під час програми кожен університет протягом двох років зможе провести щонайменше два семінари з кібербезпеки", - додали у повідомленні.

Програма також профінансує створення з боку European Cyber Conflict Research Incubator навчальних матеріалів для університетів, зокрема першого гнучкого навчального плану з кібербезпеки, який пропонує вступний огляд теми та базові навички, які можна використовувати для підтримки громадських організацій, найбільш вразливих для кібератак.

Натомість навчальний план буде перекладено на вісім європейських мов, включно з українською, англійською та іспанською, і буде доступний безкоштовно для всіх навчальних закладів для використання, разом із вичерпними інструкціями для викладачів.

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Україна
Європа
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