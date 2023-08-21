Google запустила функцію для захисту смартфонів Pixel від зломів

Про це інформує корпорація.

Функція дозволить виявляти зміни в коді пристрою, таким чином, користувачі зможуть бачити, чи були правки до коду пристрою.

Binary Transparency знайде шкідливе ПЗ, приховане в будь-якому місці. Власник смартфона отримає повідомлення, якщо пристрій має зміни в порівнянні з версією з заводу.

Pixel Binary Transparency працює як автоматична перевірка. Функція сумісна з Android Verified Boot, яка працює так само.

У Google кажуть, що Pixel Binary Transparency використовує криптографічні журнали. З них вона дістає інформацію про систему, яка повинна бути на пристрої, потім порівнює і показує, чи були зміни. Корпорація обіцяє в майбутньому удосконалювати функцію.