У Google представили нову модель штучного інтелекту
Компанія Google презентувала нову модель штучного інтелекту Robotics Transformer 2 (RT-2), що може допомогти навчити роботів виконувати такі завдання, як викидання сміття
Про це повідомляє CNBC.
У компанії заявили, що Robotics Transformer 2 (RT-2) є моделлю бачення, мови й дій, на основі інформації та зображень взятих з Інтернету, які можна перевести в дії для робота.
Окрім цього, зазначається, що хоча таке завдання, як прибирання сміття, здається людям простим, для навчання цього роботів потрібне розуміння серії завдань.
Наприклад, робот повинен спочатку вміти розпізнавати, які предмети саме є сміттям, а потім знати, як зібрати та викинути його.
Також додається, що замість того, щоб програмувати робота для виконання цих конкретних завдань, RT-2 дозволяє роботу використовувати знання з Інтернету, щоб допомогти йому зрозуміти, як виконати такі завдання, навіть якщо він не був чітко навчений точним крокам виконання завдання.
У Google підкреслюють, що нова модель майже вдвічі збільшила продуктивність роботів у виконанні завдань у сценаріях, які вони раніше не бачили, порівняно з попередньою версією моделі.
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