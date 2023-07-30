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У Google представили нову модель штучного інтелекту

30 липня, 2023 неділя
15:21
Технології Штучний інтелект, ШІ

Компанія Google презентувала нову модель штучного інтелекту Robotics Transformer 2 (RT-2), що може допомогти навчити роботів виконувати такі завдання, як викидання сміття

Про це повідомляє CNBC.

У компанії заявили, що Robotics Transformer 2 (RT-2) є моделлю бачення, мови й дій, на основі інформації та зображень взятих з Інтернету, які можна перевести в дії для робота.

Окрім цього, зазначається, що хоча таке завдання, як прибирання сміття, здається людям простим, для навчання цього роботів потрібне розуміння серії завдань.

Наприклад, робот повинен спочатку вміти розпізнавати, які предмети саме є сміттям, а потім знати, як зібрати та викинути його.

Також додається, що замість того, щоб програмувати робота для виконання цих конкретних завдань, RT-2 дозволяє роботу використовувати знання з Інтернету, щоб допомогти йому зрозуміти, як виконати такі завдання, навіть якщо він не був чітко навчений точним крокам виконання завдання.

У Google підкреслюють, що нова модель майже вдвічі збільшила продуктивність роботів у виконанні завдань у сценаріях, які вони раніше не бачили, порівняно з попередньою версією моделі.

  • 26 квітня генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.
  • 9 травня стало відомо, що стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy. 
  • 20 липня повідомлялося, що цифровий митець польського походження Грег Рутковскі заявив, що його ім’я використовувалося як підказка в генеративних ШІ понад 400 тис. разів менш ніж за рік.
  • 23 липня стало відомо, що застосунок ChatGPT для Android стане доступним вже наступного тижня.
  • 28 липня зазначалося, що сенатори США, стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту, викличуть розробників, керівників і експертів на слухання в кінці цього року щодо можливих законодавчих гарантій.
Наука
штучний інтелект
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