Гостював у родичів: унаслідок російських обстрілів на Нікопольщині загинув 47-річний чоловік
Удень 9 листопада окупанти тричі вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Загинув 47-річний чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, чоловік був на подвір'ї будинку, коли туди прилетів російський снаряд. Загиблий гостював у родичів.
Ворожим вогнем у громаді понівечено майже два десятки приватних будинків, декілька господарських споруд, автомобільний причіп та електромережі.
- Окрім того, ввечері 9 листопада прогриміли вибухи в передмісті Кривого Рогу. Імовірно, Росія обстріляла район касетними снарядами.
- Упродовж 8 листопада ворог гатив по території Марганецької та Червоногригорівської територіальних громад і місту Нікополь на Дніпропетровщині
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