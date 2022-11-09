Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, чоловік був на подвір'ї будинку, коли туди прилетів російський снаряд. Загиблий гостював у родичів.

Ворожим вогнем у громаді понівечено майже два десятки приватних будинків, декілька господарських споруд, автомобільний причіп та електромережі.

Окрім того, ввечері 9 листопада прогриміли вибухи в передмісті Кривого Рогу. Імовірно, Росія обстріляла район касетними снарядами.

Упродовж 8 листопада ворог гатив по території Марганецької та Червоногригорівської територіальних громад і місту Нікополь на Дніпропетровщині

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