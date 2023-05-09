Про це інформує Центр протидії корупції.

Так у Сальдо конфіскували ПАТ "Каштан", яке зареєстроване в Коростишівському районі. Товариство займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Також ВАКС конфіскував у нього 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Крім того, у колаборанта конфіскували нерухомість у низці регіонів України. Мовиться про готель і триповерхівку в Херсоні, будинок площею 226 квадратів у Херсоні, квартири в Херсоні та Одесі. Також ВАКС арештував його апартаменти площею 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, декілька земельних ділянок і автомобіль Volvo XC90.

Водночас ВАКС відмовився від конфіскації майна, записаного на доньку Сальдо Ірину. Мовиться про зареєстровані в Херсоні ТОВ "Бебко" - мережу автосалонів, що є дилером автівок Volvo - та про ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

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