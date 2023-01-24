"Готова приєднатися до НАТО". У США відреагували на заяву Ердогана про вступ Швеції до Альянсу

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає РБК.

"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО", - зазначив він.

Прайс наголосив, що відповідні заяви у Вашингтоні робили на всіх рівня. Окрім цього, Конгрес ухвалив таке ж рішення, згідно з процедурою, що існує в Альянсі.

"Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями", - додав він.

Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольмі.