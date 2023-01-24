"Готова приєднатися до НАТО". У США відреагували на заяву Ердогана про вступ Швеції до Альянсу
Сполучені Штати наполягають на готовності Фінляндії та Швеції приєднатися до Північноатлантичного альянсу
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає РБК.
"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО", - зазначив він.
Прайс наголосив, що відповідні заяви у Вашингтоні робили на всіх рівня. Окрім цього, Конгрес ухвалив таке ж рішення, згідно з процедурою, що існує в Альянсі.
"Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями", - додав він.
- Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольмі.
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