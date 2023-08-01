Готуємо низку міжнародних заходів: Зеленський анонсував важливий для зовнішньої політики тиждень
Готуємо низку міжнародних заходів – тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей", - повідомив очільник держави у своєму вечірньому зверненні.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 серпня, провів нараду із силовиками та військовими, на якій, зокрема, обговорили наслідки ворожих обстрілів та ситуацію на фронті.
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