Готував теракт у Києві та збирав дані про ЗСУ з прикордонних районів: СБУ викрила агента спецслужб Білорусі

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Правоохронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.



Також було встановлено, що він залякував ЗМІ й іноземців, пишучи написи та провокації біля їхніх помешкань у Києві, повідомляв про псевдомінування.



Крім того, чоловік причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.



За попередньою інформацією, чоловік намагався розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Україні та дискредитувати країну перед ЄС і Білоруссю.



Зловмисник збирав дані про ЗСУ з прикордонних районів.





Слідство з'ясували, що його завербували через одну з анонімних груп месенджера "Телеґрам". З кураторами чоловік зв'язувався через заборонені російські електронні поштові сервіси.



За свою підривну діяльність зловмисник одержував із-за кордону гроші на свою банківську картку.



Для скоєння теракту агент білоруських спецслужб придбав транспорт, легкозаймисті матеріали та піротехніку.



Чоловіка затримали на повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове розслідування для кваліфікації всіх протиправних дій зловмисника. Провадження відкрито за ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.



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