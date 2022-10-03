Готують захисників до негоди: Жадан передав добровольцям з Харківщини дощовики
Український письменник та громадський активіст Сергій Жадан продовжує підтримувати українських військових, зокрема бійців добровольчого підрозділу "Хартія"
Про це Сергій Жадан написав у Facebook.
"Купили 150 дощовиків для "Хартії". Бійці мають бути захищені від дощу та вітру. Активно займаємося зимовою формою для своїх. А вороги хай перемерзнуть", - написав він.
Добровольчій підрозділ "Хартія" захищає Харківщину від російських загарбників. Добровольців підтримує харківський бізнес і прості харків’яни.
- Сергій Жадан серед тих, хто регулярно підтримує бійців. Протягом війни він не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія"
- Один з їхніх концертів, який мав відбутися у Мілані, скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну"
- Наприкінці серпня Сергій Жадан брав участь у благодійних читаннях у Любліні, де отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука
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