Про це Сергій Жадан написав у Facebook.

"Купили 150 дощовиків для "Хартії". Бійці мають бути захищені від дощу та вітру. Активно займаємося зимовою формою для своїх. А вороги хай перемерзнуть", - написав він.

Добровольчій підрозділ "Хартія" захищає Харківщину від російських загарбників. Добровольців підтримує харківський бізнес і прості харків’яни.