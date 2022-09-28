Говорити про закінчення війни можна лише після деокупації всієї України, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина – у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", – зазначив він.

Президент зауважив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але точно може відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.

Зеленський переконаний, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, бажано – превентивно, а не чекати поганого результату.

Також, на його думку, можна вірити чи не вірити в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, але світ точно має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора.

27 вересня під час відеовиступу на Радбезі ООН Зеленський наголосив, що Росія зневажає статут ООН і порушує "будь-які правила цього світу". Він закликав до дій і назвав єдиний шлях, аби зупинити РФ.

28 вересня Володимир Зеленський зазначив, що новини з фронту будуть хорошими.

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