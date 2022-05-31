Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Німеччина передасть Греції свої бойові машини піхоти, натомість Афіни відправлять до України техніку радянського виробництва. За словами Шольца, він уклав відповідну угоду із прем'єр-міністром Греції. Про які німецькі БМП йдеться і скільки одиниць техніки Греція передасть Україні, канцлер не уточнив.

"Міністерства оборони опрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду", - сказав Шольц журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

Також канцлер анонсував подібні домовленості з Польщею та Чехією.

Відзначимо, що Німеччина та особисто канцлер Шольц зазнають нищівної критики через надмірно обережне постачання важкого озброєння України. Проте сам канцлер зазначає, що Німеччина зазнала серйозних змін у своїй оборонній політиці та не може дозволити Путіну виграти війну з Україною.

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