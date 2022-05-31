Греція передасть Україні БМП радянського зразка, а натомість отримає від Німеччини нові, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив нові кругові поставки військової техніки
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
Німеччина передасть Греції свої бойові машини піхоти, натомість Афіни відправлять до України техніку радянського виробництва. За словами Шольца, він уклав відповідну угоду із прем'єр-міністром Греції. Про які німецькі БМП йдеться і скільки одиниць техніки Греція передасть Україні, канцлер не уточнив.
"Міністерства оборони опрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду", - сказав Шольц журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі.
Також канцлер анонсував подібні домовленості з Польщею та Чехією.
- Відзначимо, що Німеччина та особисто канцлер Шольц зазнають нищівної критики через надмірно обережне постачання важкого озброєння України. Проте сам канцлер зазначає, що Німеччина зазнала серйозних змін у своїй оборонній політиці та не може дозволити Путіну виграти війну з Україною.
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