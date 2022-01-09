Громадяни України в Казахстані не постраждали. Бажаючим виїхати допомагає посольство, - МЗС
За інформацією Міністерства закордонних справ України, загиблих, постраждалих чи затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив Інтерфакс-Україна в неділю, 9 січня 2022 року, пенредає Еспресо.TV.
"Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть покинути країну. Наразі найбільша кількість людей в Алмати - 116", - сказав Ніколенко
За його словами, міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків та використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.
"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок та інформуватиме їх про подальші кроки", - розповів речник.
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Він додав, що МЗС України взаємодіє з урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану.
"З огляду на тривалу силову операцію та складну ситуацію з безпекою, зокрема в Алмати та Алматинській області, зараз найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися у місцях їх тимчасового проживання", - зазначив Ніколенко.
Він зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив дипломатам опрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану у разі суттєвих затримок поновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи приєдналися усі українські посольства у регіоні.
"Водночас, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація ситуації з безпекою", - наголосив Ніколенко.
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