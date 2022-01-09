Літак із 33 українцями прямує із Казахстану до Києва

На його борту перебувають 33 українських громадяни. Про це із посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби повідомляє Еспресо.TV.



"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба у твіттері.



За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.



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"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати", - зазначив міністр.



"Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - наголосив урядовець.





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