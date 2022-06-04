"Гроші за скасовані рейси не повертають". РНБО спростувало найпоширеніші фейки про Укрзалізницю
У Центрі протидії дезінформації спростували фейки щодо руху поїздів АТ "Українська залізниця". Зокрема про затримку потягів, скасовані рейси та влучання ракети
Про це повідомляє в телеграмі Центр протидії дезінформації.
"Потяг скасували, кошти згоріли!" - одна із найпоширеніших думок серед українців, утім Укрзалізниця дозволила повертати квитки за скасовані через війну потяги.
Інформація про те, що ракета може влучити в потяг під час руху, теж лише провокація. У ЦПД запевняють, що ракети, які запускає Росія, летять по заданій траєкторії, тому влучити в руховий поїзд можуть лише з малою ймовірність.
"Потяги їздять, але з затримками. Ніхто не гарантує, коли прибуде потяг" - це дезінформація.
Маршрути поїздів змінюються лише через бойові дії в певних регіонах України. Потяг може запізнюватися в разі ракетних обстрілів залізничної інфраструктури. На сайті Укрзалізниці розміщений актуальний рух поїздів.
"Ручну зброю перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни!" - це ще один фейк. Адже всю надану зброю перевозять в спеціальних вагонах та за іншими маршрутами.
- Укрзалізниця розширює кількість приміських потягів у Kyiv City Express. Зокрема, 4 червня додають чотири поїзди за маршрутом Тарасівка — Київ Пас.; Київ Пас. — Яготин; Київ-Волинський — Баришівка і Яготин — Київ-Волинський.
- Крім того, Укрзалізниця призначає новий потяг Перемишль - Запоріжжя з 12 червня.
- 8 червня Укрзалізниця додасть два поїзди з Києва до Житомира.
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