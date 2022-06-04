Про це повідомляє в телеграмі Центр протидії дезінформації.

"Потяг скасували, кошти згоріли!" - одна із найпоширеніших думок серед українців, утім Укрзалізниця дозволила повертати квитки за скасовані через війну потяги.



Інформація про те, що ракета може влучити в потяг під час руху, теж лише провокація. У ЦПД запевняють, що ракети, які запускає Росія, летять по заданій траєкторії, тому влучити в руховий поїзд можуть лише з малою ймовірність.



"Потяги їздять, але з затримками. Ніхто не гарантує, коли прибуде потяг" - це дезінформація.



Маршрути поїздів змінюються лише через бойові дії в певних регіонах України. Потяг може запізнюватися в разі ракетних обстрілів залізничної інфраструктури. На сайті Укрзалізниці розміщений актуальний рух поїздів.



"Ручну зброю перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни!" - це ще один фейк. Адже всю надану зброю перевозять в спеціальних вагонах та за іншими маршрутами.