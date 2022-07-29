Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Щодо життя в окупації. Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати. Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєверодонецьком", - наголосив він.

За словами голови ОВА, росіяни намагаються показово організувати видачу пенсій у цих містах, але виключно готівкою через пошту. Про відкриття банків і банкоматів не йдеться.

"Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської "сберкассы"", - зауважив Сергій Гайдай.

Він нагадав, що в кожному підконтрольному українському уряду населеному пункті після руйнування системи водопостачання ДСНС до останнього підвозила технічну й питну воду. Її адресно доставляли по кількадесят тонн на день туди, де давала змогу безпекова ситуація.

"Окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою. Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода - взагалі дефіцит", - зазначив очільник ОВА.

28 липня росіяни 4 рази били по Луганщині ракетами, 13 - артилерією й мінометами. Також вони намагаються уточнити позиції ЗСУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb