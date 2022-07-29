На Луганщині росіяни намагаються уточнити позиції ЗСУ, застосовують ракети й артилерію
Росіяни 28 липня 4 рази били по Луганщині ракетами, 13 - артилерією й мінометами. Також вони намагаються уточнити позиції ЗСУ
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - наголосив він.
Упродовж 28 липня загарбники завдали по Луганщині чотири ракетні удари, 13 разів гатили зі ствольної, реактивної артилерії й мінометів.
- 27 липня росіяни обстріляли Луганщину ракетами, із танків і мінометів, щоб прорватися до великих міст Донеччини
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