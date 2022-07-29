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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Луганщині росіяни намагаються уточнити позиції ЗСУ, застосовують ракети й артилерію

На Луганщині росіяни намагаються уточнити позиції ЗСУ, застосовують ракети й артилерію

29 липня, 2022 п'ятниця
09:23
війна з Росією

Росіяни 28 липня 4 рази били по Луганщині ракетами, 13 - артилерією й мінометами. Також вони намагаються уточнити позиції ЗСУ

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - наголосив він.

Упродовж 28 липня загарбники завдали по Луганщині чотири ракетні удари, 13 разів гатили зі ствольної, реактивної артилерії й мінометів.

  • 27 липня росіяни обстріляли Луганщину ракетами, із танків і мінометів, щоб прорватися до великих міст Донеччини

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