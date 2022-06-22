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Група з ОП розпалює конфлікт між владою і громадянським суспільством, атакуючи активістів через telegram-канал і описуючи "героїчність Татарова", – Шабунін

22 червня, 2022 середа
15:57
Суспільство Віталій Шабунін

Голова Центру протидії корупції заявив, що група людей з Офісу президента свідомо розпалює конфлікт між владою та громадянським суспільством за допомогою мільйонного telegram-каналу

Про це Віталій Шабунін написав на своїй facebook-сторінці.

"В продовження історії з наскоком найгіршої частини ОП на активістів. Учора мільйонний ТГ-канал "совєршенно случайно" наскочив на Сергія Стерненка. Повторюся, це НЕ випадковість – а розгортання спланованої атаки на активну частину суспільства (так само, як і позавчорашній наскок Арестовича)", – написав Шабунін. – А тепер про те, яка саме група в ОП свідомо розпалює конфлікт між владою та громадянським суспільством. Вони власне сильно і не ховалися. В тому ж наскоці на Стерненка описується героїчність … заступника голови ОП - Татарова. Якщо ви раптом не знали, то це Татаров "лично руководил обороной столицы в самые горячие дни противостояния". Ні совісті, ні мозку".

Віталій Шабунін зауважив, що, на його думку, це не Зеленський санкціонував розгортання атаки на громадянське суспільство, адже в нього просто не мало би бути на це часу. 

"Тож в мене прохання до притомної частини команди президента: зупиніть цю історію зараз же, прямо сьогодні. Розпалювати війну між владою і громадянським суспільством зараз може або остання наволоч, або російська агентура", – додав Шабунін.

Окрім того, він зазначив, що під час голосування Радою антикорупційної стратегії Татаров провів спецоперацію, яка мала збити консенсус при голосуванні ЄС за наше кандидатство.

"У деталях і прізвищах опишу цю історію 24-го червня, після отримання Україною статусу кандидата в ЄС", – додав Шабунін.

Днема раніше Шабунін також писав про те, що в ОП цілеспрямовано розгортають наратив проти активістів. Адже "найгірша частин ОП розуміє, що саме активісти: зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову; змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС); (після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань". І зауважив, що наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів і військових. 

"Активна частина суспільства – природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу. Такі "політики" завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах", – додав Шабунін.

20 червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович написав зневажливий пост про українських активістів. У ньому зазначив, зокрема, що Україна може досягати успіху в різних сферах, але лише в тому разі, якщо до них "не дісталися" громадські діячі.

Активіст Сергій Стерненко жорство відповів на це Арестовичу, нагадавши, зокрема, про загиблого на війні громадського діяча Романа Ратушного.

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