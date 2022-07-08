Групам підвищеного ризику у Франції настійливо рекомендуватимуть щепитися від мавпячої віспи

Про це повідомляє Le Figaro.

У Франції настійливо рекомендуватимуть щепитися від мавпячої віспи людям, які належать до груп підвищеного ризику. Вищий орган з питань охорони здоров’я рекомендував робити такі щеплення гомосексуалістам, транссексуалам та тим, хто займається проституціє.

За словами керівника Агентства з охорони здоров’я Жерома Саломона, представники цих груп можуть звернутися за таким щепленням уже наступного тижня. Адже проблема справді дуже серйозна.

У Франції, зокрема, відомо про 721 випадок мавпячої віспи, з яких понад 470 – в Іль-де-Франс.

У 98% випадках хворі - чоловіки, що мають статеві стосунки з чоловіками, чи люди, котрі мали більше одного партнера упродовж трьох тижнів перед появою симптомів захворювання.

Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

21 травня перший випадок зараження віспою мавп підтвердили в Швейцарії.

22 травня Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп. А в Аргентині (Латинська Америка) зафіксували першого хворого.

Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

У світі зареєстрували понад 6 тис. випадків віспи мавп

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