Грузинський легіон показав, як знищує найманців з ПВК "Вагнера

Відео легіон оприлюднив у своєму twitter.

На відео видно, як військові Грузинського легіону з танку обстріляли позицію "вагнерівців". Загалом 12 воїнів легіону знищили 16 російських найманців.

"Легіон йде вперед і ми голодні! 16 вагнерівських ватників знищено. Ми помстимося громом! краще біжіть, доки можете", - йдеться у повідомленні.

Грузинський національний легіон - військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами для участі в Антитерористичній операції на сході України. Це перший випадок, коли до складу ЗСУ були офіційно прийняті іноземці.

В ефірі Еспресо військовий експерт Денис Попович розповів, що "лінією Вагнера" противник хоче утримати території, окуповані ним до 24 лютого.

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