Грузинський легіон показав, як знищує найманців з ПВК "Вагнера
Грузинський легіон опублікував відео, де показав знищення танком 16 "вагнерівців"
Відео легіон оприлюднив у своєму twitter.
На відео видно, як військові Грузинського легіону з танку обстріляли позицію "вагнерівців". Загалом 12 воїнів легіону знищили 16 російських найманців.
"Легіон йде вперед і ми голодні! 16 вагнерівських ватників знищено. Ми помстимося громом! краще біжіть, доки можете", - йдеться у повідомленні.
Грузинський національний легіон - військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами для участі в Антитерористичній операції на сході України. Це перший випадок, коли до складу ЗСУ були офіційно прийняті іноземці.
- В ефірі Еспресо військовий експерт Денис Попович розповів, що "лінією Вагнера" противник хоче утримати території, окуповані ним до 24 лютого.
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