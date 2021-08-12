Грузія посилює карантин, зокрема на три тижні зупиняють громадський транспорт

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Робота транспорту буде зупинена з 14 серпня по 4 вересня.

У Грузії забороняють проведення концертів, фестивалів та спортивних турнірів, окрім міжнародних . Дитячі розважальні центри також закривають.

Закладам харчування заборонили працювати після 23:00. Роботодавцям рекомендують максимально організувати дистанційну роботу.