Грузія посилює карантин, зокрема на три тижні зупиняють громадський транспорт
У Грузії через спалах коронавірусу вирішили зупинити громадський транспорт
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Робота транспорту буде зупинена з 14 серпня по 4 вересня.
У Грузії забороняють проведення концертів, фестивалів та спортивних турнірів, окрім міжнародних . Дитячі розважальні центри також закривають.
Закладам харчування заборонили працювати після 23:00. Роботодавцям рекомендують максимально організувати дистанційну роботу.
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