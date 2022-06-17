Грузія привітала Україну та Молдову з отриманням статусу кандидатів у ЄС

Про це повідомляє Rustavi2.

"Ми вітаємо Україну та Молдову з отриманням статусу кандидата в ЄС, який буде остаточно підтверджено Радою Євросоюзу за тиждень", - сказав він.

Також він відзначив, що задоволений і рішенню щодо Грузії.

"Грузія багато років чекала офіційного визнання європейської перспективи. Ми раді, що сьогодні ця перспектива була офіційно визнана Європейською комісією та нам запропонували конкретне керівництво щодо отримання статусу кандидата", - зазначив Кобахідзе.

Кобахідзе зазначив, що отримати статус кандидата Грузії завадило також географічне положення.

"Як європейські лідери прямо вказували нам, географічне розташування також завадило Грузії отримати статус кандидата. Нагадуємо, що через географічний фактор Грузія прийняла План дій Європейської політики сусідства через 2 роки після України та Молдови. Крім того, Грузія почала переговори про лібералізацію візового режиму через 4 роки після України та через 2 роки після Молдови. Так само Грузія почала переговори про Угоду про асоціацію через 3 роки після України, проте підписала Угоду про асоціацію роком раніше. Сподіваємося, що географічний фактор більше не буде підставою для затримки надання Грузії статусу кандидата чи члена", - заявив він.

За словами політика, хоча статус кандидата не дає країні жодних фінансових чи інших матеріальних привілеїв, неотримання цього статусу на даному етапі, певною мірою, все ж розчаровує.

"Проте ми розуміємо, що Грузія, на відміну від України, і навіть Молдови, сьогодні не пішла на необхідні жертви, щоб отримати цей статус. Ми розуміємо, що жертви і кровопролиття 14 і навіть 30 років тому і 300 тисяч вимушених переселенців сьогодні, на жаль, вже втратили свою актуальність для наших європейських партнерів", - сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb