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Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ в атаці дроном на районне управління внутрішніх справ

31 липня, 2023 понедiлок
12:30
Війна з Росією Брянськ

Російський посадовець заявив, що нібито Збройні Сили України здійснили атаку безпілотниками на управління внутрішніх справ Трубчевського району Брянської області

Про це інформує губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

"Уночі ЗСУ здійснили атаку на Трубчевський район. БПЛА було здійснено скидання на будинок районного Управління внутрішніх справ", - запевняє Богомаз у Телеграмі.

Як повідомляється, ніхто нібито не постраждав, є руйнування покрівлі та вікон.

Також він заявив, що сьогодні українські Збройні Сили обстріляли село Ломаківка Стародубського муніципального округу. Там теж немає постраждалих.

Проте унаслідок так званого обстрілу пошкоджено чотири домоволодіння та дві автівки, порушено енергопостачання, пише російська влада.

Що відомо про атаки дронів на РФ

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми казали про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру.

Так, тг-канал Mash повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін. 

Згодом "ТАСС" із посиланням на екстрені служби заявило, що осколки безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова. Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито, повідомив дептранс. Припинили рух і проспектом.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА. Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів. За його словами, вранці 24 липня "внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає".

Згодом речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р сказала, що атака дронів по центру Москви стала наслідком війни, яку розв’язала Росія, і яку вона сама може зупинити в будь-який момент.

Крім цього, московська влада скаржилася, що у ніч з 27 на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА. А російське міноборони звинувачувало у цьому Україну. За їхніми словами, засобами ППО нібито знищено БПЛА, а постраждалих та руйнувань нібито не було.

У російському Таганрозі 28 липня прогримів вибух: у міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила українську ракету, в Україні відреагували.

29 липня у Росії заявили про мінометні обстріли села Ломаківка Брянської області з боку Збройних Сил України. Пишуть, нібито було щонайменше 15 "прильотів".

Вночі, 30 липня, у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи. Російська влада заявила, що країну атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ, зазнала руйнувань  

Новини
Росія
ППО
ЗСУ
безпілотник
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