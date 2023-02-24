Губернатор Курської області звинуватив Україну в обстрілі російського села
Удень 24 лютого губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про 12 прильотів з української території. У селі буцімто постраждали будинки
Про це написав Старовойт.
"Серйозний обстріл із території України села Попово-Лежачі Глушківського району. Головне ніхто не постраждав. Але наслідки 12 прильотів суттєві", - написав губернатор Курської області.
Він повідомив, що осколки посікли 9 домоволодінь, розбиті вікна, зламані огорожі, один із будинків загорівся. Також у будівлі сільської ради буцімто вибиті шибки.
Населений пункт знову залишився без світла.
- Міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня 23 лютого поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.
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