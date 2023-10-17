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Гуляш зі свинини з підливою. Класичний рецепт приготування
Проста, соковита та смачна м'ясна страва – це гуляш зі свинини, та ще й з підливою
Інгредієнти для приготування гуляшу зі свинини з підливою:
- м'ясо – 700 г
- дві цибулини
- одна морква
- вода – 700 мл
- томатна паста – 75 г
- дві склянки борошна
- чотири зубки часнику
- одна столова ложка меленої паприки
- сіль та перець (за смаком)
- рослинна олія для обсмажування - 5 столових ложок
Покроковий рецепт приготування гуляшу зі свининою:
- нарізаємо м'ясо шматочками середнього розміру
- нарізаємо кубиками цибулю
- дрібнесенько подрібнюємо часник
- нарізаємо моркву часточками
- обсмажуємо м'ясо на добре розігрітій сковороді
- додаємо цибулю, моркву
- обсмажувати до випаровування рідини
- м'ясо з овочами трохи обсмажується
- додаємо томатну пасту, сіль, перець
- перемішуємо
- додаємо гарячу воду, лавровий лист
- перемішуємо
- зменшуємо вогонь на малий
- накриваємо кришкою
- тушкуємо одну годину
- додаємо часник, паприку
- додаємо рівномірно просіяне борошно
- перемішуємо
- накриваємо кришкою
- тушкуємо ще 15 хвилин.
Смачного!
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