Гуменюк пояснила, як РФ намагається ховати від ЗСУ кораблі поблизу Криму

Про це повідомляє речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Ворог намагається сховати російські військові кораблі за цивільними судами від потенційних атак українських дронів та ракет.

"Той самий оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавство", - розповіла військова.

За словами Гуменюк, противник передислокував великі десантні кораблі до Новоросійська. Туди курсують катери Чорноморського флоту РФ та російської прикордонної служби.

Також російські війська вже розуміють, що кримські бухти, зокрема в Севастополі, вже не такі безпечні.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморського флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів.

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден.

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".

Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент нібито пролунали вибухи.

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.