Про це сказала керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі море на нашому боці - штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий – це вісім ракет типу "Калібр", - повідомила речниця.

Гуменюк зауважила, що ймовірність нового ракетного обстрілу Росії наразі є відтермінованою, але залишається високою.

"На цей момент можемо сказати, що трошки відтермінованою є ймовірність ракетної атаки, але залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов»", - уточнила вона.