Гуменюк про ймовірність нової атаки: штормова погода змушує РФ завести ракетоносії в пункти базування
Ймовірність нової ракетної атаки Росії по Україні наразі відтермінована через шторм у морі
Про це сказала керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Наразі море на нашому боці - штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий – це вісім ракет типу "Калібр", - повідомила речниця.
Гуменюк зауважила, що ймовірність нового ракетного обстрілу Росії наразі є відтермінованою, але залишається високою.
"На цей момент можемо сказати, що трошки відтермінованою є ймовірність ракетної атаки, але залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов»", - уточнила вона.
- У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Були влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
- За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, масований ракетний удар 9 березня був перевіркою росіян, чи прибули в Україну ЗРК Patriot.
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