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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Гуменюк розповіла про тактику росіян щодо обману української ППО

Гуменюк розповіла про тактику росіян щодо обману української ППО

27 квітня, 2023 четвер
09:22
Війна з Росією ракета

Ворог вираховує логіку спрацювання протиповітряної оборони і намагається зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії

Про це речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла в ефірі Еспресо. 

"Щоб обійти ППО, потрібно знати, де воно знаходиться. Вони вираховують логіку спрацювання протиповітряної оборони і намагаються зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО, тобто унеможливити їх виявлення. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії", - розповіла Гуменюк.

За її словами, виявлення цих пусків для нашої системи ППО ускладнено. Окрім того, ворог використовує маневрування ракетами - багаторазову змін траєкторії з використанням особливостей ландшафту. 

"Вони намагаються підлаштуватися, щоб наші ППО не були здатні виявити сам факт пуску", - додала Гуменюк.

  • Російські окупанти в ніч на 27 квітня здійснили ракетну атаку "калібрами" з Чорного моря по Миколаєву, пошкоджені будинки, є жертви та постраждалі. 
ракетний удар
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