Гуменюк розповіла про тактику росіян щодо обману української ППО
Ворог вираховує логіку спрацювання протиповітряної оборони і намагається зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії
Про це речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла в ефірі Еспресо.
"Щоб обійти ППО, потрібно знати, де воно знаходиться. Вони вираховують логіку спрацювання протиповітряної оборони і намагаються зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО, тобто унеможливити їх виявлення. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії", - розповіла Гуменюк.
За її словами, виявлення цих пусків для нашої системи ППО ускладнено. Окрім того, ворог використовує маневрування ракетами - багаторазову змін траєкторії з використанням особливостей ландшафту.
"Вони намагаються підлаштуватися, щоб наші ППО не були здатні виявити сам факт пуску", - додала Гуменюк.
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