Про це речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла в ефірі Еспресо.

"Щоб обійти ППО, потрібно знати, де воно знаходиться. Вони вираховують логіку спрацювання протиповітряної оборони і намагаються зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО, тобто унеможливити їх виявлення. Саме тому тривалий час чергували підводні ракетоносії", - розповіла Гуменюк.

За її словами, виявлення цих пусків для нашої системи ППО ускладнено. Окрім того, ворог використовує маневрування ракетами - багаторазову змін траєкторії з використанням особливостей ландшафту.

"Вони намагаються підлаштуватися, щоб наші ППО не були здатні виявити сам факт пуску", - додала Гуменюк.