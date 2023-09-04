Гуменюк заявила, що росіяни отримали нову партію "шахедів"

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одещини відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру України за допомогою дешевшого способу.

"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - наголосила Гуменюк.

У ніч проти понеділка, 4 вересня, російські терористи упродовж трьох з половиною годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області











