Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росіянка у розмові плаче та просить повернутися чоловіка додому: "Пох*й на эту заплату, мне нужно, чтоб ты дома был".

На це рашист їх каже, що додому вже ніяк не повернутися.

"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера пацаны, которые отказники были, их всех вернули обратно. Один до Талого пошел, но х*й знает где он теперь. А так всех пацанов вернули", - розповів російський окупант.

Водночас в Росії від мобілізації ухиляються призовники.

"Ты бы видел, что происходит в интернете, это вообще ничтожества, а не мужики, это ничтожества, трусы! Прячутся они. Бабы за них решают. Женщины разводятся с мужьями, лишают себя прав бл*ть. Потому что мужика не заберут, если он единственный этот... Ты представляешь, что люди делают? Люди ищут лазейки какие", - додає росіянка.