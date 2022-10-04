"Разводятся, лишают себя прав на детей": росіянка розповіла, як жінки в РФ уберігають чоловіків від мобілізації, - перехоплення
У перехопленій розмові росіянка розповіла, що жінки у РФ позбавляють себе прав на дітей, щоб чоловіків не мобілізували, а тих хто на війні відмовився служити - все одно повертають назад
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Росіянка у розмові плаче та просить повернутися чоловіка додому: "Пох*й на эту заплату, мне нужно, чтоб ты дома был".
На це рашист їх каже, що додому вже ніяк не повернутися.
"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера пацаны, которые отказники были, их всех вернули обратно. Один до Талого пошел, но х*й знает где он теперь. А так всех пацанов вернули", - розповів російський окупант.
Водночас в Росії від мобілізації ухиляються призовники.
"Ты бы видел, что происходит в интернете, это вообще ничтожества, а не мужики, это ничтожества, трусы! Прячутся они. Бабы за них решают. Женщины разводятся с мужьями, лишают себя прав бл*ть. Потому что мужика не заберут, если он единственный этот... Ты представляешь, что люди делают? Люди ищут лазейки какие", - додає росіянка.
- ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.
- У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.
- ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.
- Рашисти, відступаючи з тимчасово окупованої частини Харківської області, гребуть із собою техніку місцевих жителів та навіть турніки зі спортзалів.
- У Росії на ротацію в Україну чекають жителі Далекого Сходу та Камчатки. У той час як з росіян збирають гроші на зимову форму для рашистів.
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