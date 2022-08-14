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ГУР назвало імена командирів російських льотчиків, що б'ють крилатими ракетами по містах України

14 серпня, 2022 неділя
11:35
війна з Росією Су-25 росія

Російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України, однак українська розвідка оприлюднила імена командирів російських льотчиків, що атакують ракетами Україну

Про це повідомляє ГУР МО України.

"Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - пишуть у розвідці.

Також там зазначили, що окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста, намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України. Здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

"Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України. Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - написали у ГУР.

Посилання на список окупантів тут.

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окупанти
ГУР
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