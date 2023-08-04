Про це заявив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

"Власне, саме із цих запасів Росія фінансує війну: утримує армію, виготовляє та закуповує зброю", - сказав він.

Зазначається, що українська воєнна розвідка вважає, що ресурси РФ не безмежні, війна - це дуже дорого, тож процес системної кризи у Росії незворотній, і це лише питання часу.

Окрім резервів, РФ отримує доходи завдяки експорту нафти. Російський експорт на початку року становив 8,3 млн барелів нафти на добу - найвищий рівень з квітня 2020-го, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Найбільшим покупцем був Китай (43% російського експорту сирої нафти), далі - Індія (36%), ЄС (8%) і Туреччина (3%).

Проте, після встановлення у грудні минулого року верхньої межі цін для закупівель російської нафти, доходи від нафтогазової галузі, за даними міністерства фінансів Росії, за 4 місяці цього року скоротилися на 52% порівняно з січнем - квітнем 2022 року.