Гурт Rolling Stones після 18-річної перерви випустив новий альбом

Про це повідомляє ВВС.

Учасники колективу зробили оголошення про випуск альбому після тизерної реклами у безкоштовній газеті Hackney Gazette.

Hackney Diamonds стане першим альбомом гурту після альбому Blue & Lonesome 2016 року, який містив кавери на пісні Літтла Уолтера та Хоуліна Вульфа. До цього їхнім останнім альбомом із оригінальними композиціями був A Bigger Bang 2005 року.

Hackney Diamonds також стане першою платівкою гурту без барабанщика Чарлі Воттса, який помер у 2021 році від онкології.

Гурт представив запис у середу на спеціальному заході у боро Хакні в Лондоні – місці, яке є "серцем нового альбому", йдеться у їхньому пресрелізі.