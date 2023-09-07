Гурт Rolling Stones після 18-річної перерви випустив новий альбом
Всесвітньо відомий рок-гурт The Rolling Stones випустить свій перший з 2005 року музичний альбом під назвою Hackney Diamonds
Про це повідомляє ВВС.
Учасники колективу зробили оголошення про випуск альбому після тизерної реклами у безкоштовній газеті Hackney Gazette.
Hackney Diamonds стане першим альбомом гурту після альбому Blue & Lonesome 2016 року, який містив кавери на пісні Літтла Уолтера та Хоуліна Вульфа. До цього їхнім останнім альбомом із оригінальними композиціями був A Bigger Bang 2005 року.
Hackney Diamonds також стане першою платівкою гурту без барабанщика Чарлі Воттса, який помер у 2021 році від онкології.
Гурт представив запис у середу на спеціальному заході у боро Хакні в Лондоні – місці, яке є "серцем нового альбому", йдеться у їхньому пресрелізі.
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