Гутерреш розповів, що у секторі Гази загинуло 136 співробітників ООН

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"136 наших колег у Газі загинули за 75 днів – такого ми ніколи не бачили в історії ООН", - написав він.

За його словами, більшість працівників ООН були вигнані зі своїх домівок.

"Я віддаю належне їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, підтримуючи мирних жителів Гази", - наголосив генсек ООН.