Гутерреш розповів, що у секторі Гази загинуло 136 співробітників ООН
Станом на 23 грудня 2023 року у секторі Гази загинули 136 співробітників ООН від початку конфлікту з Ізраїлем
Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"136 наших колег у Газі загинули за 75 днів – такого ми ніколи не бачили в історії ООН", - написав він.
За його словами, більшість працівників ООН були вигнані зі своїх домівок.
"Я віддаю належне їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, підтримуючи мирних жителів Гази", - наголосив генсек ООН.
- Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі гуманітарної допомоги для жителів Гази.
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