Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Іспанський тренер уклав з клубом нову угоду, яка розрахована до літа 2025 року. Термін попереднього контракту Гвардіоли з манчестерцями спливав у 2023 році.

51-річний Хосеп Гвардіола тренує "Манчестер Сіті" з 2016 року. Під його керівництвом англійський клуб виграв 11 титулів, зокрема чотири рази став чемпіоном Англії.

Також Гвардіола тренував іспанську "Барселону" та німецьку "Баварію".

9 листопада Хосеп Гвардіола назвав рішення ФІФА проводити чемпіона світу посеред клубного сезону божевіллям.

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