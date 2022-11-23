Гвардіола визначився із майбутнім у "Манчестер Сіті"
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола продовжив контракт з англійським клубом на два роки
Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".
Іспанський тренер уклав з клубом нову угоду, яка розрахована до літа 2025 року. Термін попереднього контракту Гвардіоли з манчестерцями спливав у 2023 році.
51-річний Хосеп Гвардіола тренує "Манчестер Сіті" з 2016 року. Під його керівництвом англійський клуб виграв 11 титулів, зокрема чотири рази став чемпіоном Англії.
Також Гвардіола тренував іспанську "Барселону" та німецьку "Баварію".
- 9 листопада Хосеп Гвардіола назвав рішення ФІФА проводити чемпіона світу посеред клубного сезону божевіллям.
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